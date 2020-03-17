Координаційна робота правоохоронних органів півроку не відбувалась - Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кандитдат на посаду Генерального прокурора України Ірина Венедіктова пообіцяла відновити координаційну роботу правоохоронних органів України. Про це вона сказала, виступаючи на трибуні Ради, передає кореспондент УНН.
"Кримінальні провадження. Ми всі знали і прекрасно знаємо, що координаційна робота правоохоронних органів останні півроку не відбувалась. Дуже багато є фактових прав по одним і тим же провадженням - і в ДБР, і в НАБУ, і в СБУ", - сказала кандидат.
Тому, з її слів, дуже важливо все зробити таким чином, щоб "відбувалась координація, з тим, щоб злочинність знизилась суттєво і прокуратура стала ефективною державною інституцією".
Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру Венедіктової на Генпрокурора і представив її у Раді.