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Координатор Євробачення в ФРН: Україна потрапила в пастку російського піару

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Координатор розважальних програм суспільно-правової медіакомпанії Німеччини, зокрема Євробачення, Томас Шрайбер висловив жаль з приводу того, що Україна потрапила в пастку російського піару, зазначивши, що трансляція російським телебаченням пісенного конкурсу з Києва і участь в ньому співачки з Росії Юлії Самойлової стало б сильним сигналом того, наскільки цілюща основна ідея Євробачення, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, Євробачення, створене в 1956 році, через 11 років після закінчення Другої світової війни, було покликане зблизити народи Європи на мирному пісенному конкурсі.

"Шкода, що Україна потрапила в пастку російського піару. Шкода, що барвистий світ "Євробачення", який виступає за толерантність, різноманіття стилів життя і її радості, в цьому році не побачать в Росії", - зазначив Т.Шрайбер.

Так він прокоментував відмову "Першого каналу" транслювати Євробачення, яке в цьому році пройде в Києві, через рішення української влади не пускати в країну для участі в конкурсі російську співачку Юлію Самойлову. Російський телеканал назвав відмову української сторони "абсолютно необгрунтованим".

Україна заборонила Юлії Самойлової в'їзд в країну на три роки. Рішення було прийнято після повідомлень про можливий концерт Ю.Самойлової в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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