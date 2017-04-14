Координатор Євробачення в ФРН: Україна потрапила в пастку російського піару

За його словами, Євробачення, створене в 1956 році, через 11 років після закінчення Другої світової війни, було покликане зблизити народи Європи на мирному пісенному конкурсі.

"Шкода, що Україна потрапила в пастку російського піару. Шкода, що барвистий світ "Євробачення", який виступає за толерантність, різноманіття стилів життя і її радості, в цьому році не побачать в Росії", - зазначив Т.Шрайбер.

Так він прокоментував відмову "Першого каналу" транслювати Євробачення, яке в цьому році пройде в Києві, через рішення української влади не пускати в країну для участі в конкурсі російську співачку Юлію Самойлову. Російський телеканал назвав відмову української сторони "абсолютно необгрунтованим".

Україна заборонила Юлії Самойлової в'їзд в країну на три роки. Рішення було прийнято після повідомлень про можливий концерт Ю.Самойлової в анексованому Криму.