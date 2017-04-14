Координатор Евровидения в ФРГ: Украина попалась в ловушку российского пиара
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Координатор развлекательных программ общественно-правовой медиакомпании Германии, в частности Евровидения, Томас Шрайбер выразил сожаление по поводу того, что Украина попалась в ловушку российского пиара, отметив, что трансляция российским телевидением песенного конкурса из Киева и участие в нем певицы из России Юлии Самойловой стало бы сильным сигналом того, насколько живительна основная идея Евровидения, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, Евровидение, созданное в 1956 году, через 11 лет после окончания Второй мировой войны, было призвано сблизить народы Европы на мирном песенном конкурсе.
"Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара. Жаль, что красочный мир "Евровидения", выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России", - отметил Т.Шрайбер.
Так он прокомментировал отказ "Первого канала" транслировать Евровидение, которое в этом году пройдет в Киеве, из-за решения украинских властей не пускать в страну для участия в конкурсе российскую певицу Юлию Самойлову. Российский телеканал назвал отказ украинской стороны "абсолютно необоснованным".
Украина запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Решение было принято после сообщений о возможном концерте Ю.Самойловой в аннексированном Крыму.