Координатор Евровидения в ФРГ: Украина попалась в ловушку российского пиара

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48224 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104318 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160412 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118308 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117602 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113143 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104680 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107181 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154645 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Координатор Евровидения в ФРГ: Украина попалась в ловушку российского пиара

Координатор Евровидения в ФРГ: Украина попалась в ловушку российского пиара

Киев  •  УНН

 • 13894 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Координатор развлекательных программ общественно-правовой медиакомпании Германии, в частности Евровидения, Томас Шрайбер выразил сожаление по поводу того, что Украина попалась в ловушку российского пиара, отметив, что трансляция российским телевидением песенного конкурса из Киева и участие в нем певицы из России Юлии Самойловой стало бы сильным сигналом того, насколько живительна основная идея Евровидения, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, Евровидение, созданное в 1956 году, через 11 лет после окончания Второй мировой войны, было призвано сблизить народы Европы на мирном песенном конкурсе.

"Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара. Жаль, что красочный мир "Евровидения", выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России", - отметил Т.Шрайбер.

Так он прокомментировал отказ "Первого канала" транслировать Евровидение, которое в этом году пройдет в Киеве, из-за решения украинских властей не пускать в страну для участия в конкурсе российскую певицу Юлию Самойлову. Российский телеканал назвал отказ украинской стороны "абсолютно необоснованным".

Украина запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Решение было принято после сообщений о возможном концерте Ю.Самойловой в аннексированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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