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Коньяк “Коктебель” вітає усіх шанувальників шляхетного напою з Днем народження коньяку

Київ • УНН

 • 15266 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Саме так, 1 квітня — день, коли народжується коньяк. А тому коньяк “Коктебель” вітає усіх зі святом, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Всю зиму вино, дбайливо створене восени майстрами виноробами, дозріває, чекаючи своєї черги. А з настанням весни, з нього створюють молоді коньячні спирти і розливають їх у найкращі дубові бочки, де вони згодом перетворються на довершений напій!

Щоб отримати найкращій смак та аромат коньяку — треба обов’язково зробити це до настання перших теплих днів — до 31 березня — у Франції ця дата навіть визначена законом!

Виноробам доводиться поспішати, щоб встигнути до кінцевої дати. Ну, а коли вишуканий напій в бочках — можна і посвяткувати!

“Свіжі коньячні спирти Коктебель вже розлиті по дубових бочках, де вони набираються сил, вбирають шляхетні аромати та визрівають, чекаючи на зустріч із Вами! З днем народження, Коньяк!”, — наголосили в компанії.

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