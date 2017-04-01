Коньяк “Коктебель” вітає усіх шанувальників шляхетного напою з Днем народження коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Саме так, 1 квітня — день, коли народжується коньяк. А тому коньяк “Коктебель” вітає усіх зі святом, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Всю зиму вино, дбайливо створене восени майстрами виноробами, дозріває, чекаючи своєї черги. А з настанням весни, з нього створюють молоді коньячні спирти і розливають їх у найкращі дубові бочки, де вони згодом перетворються на довершений напій!
Щоб отримати найкращій смак та аромат коньяку — треба обов’язково зробити це до настання перших теплих днів — до 31 березня — у Франції ця дата навіть визначена законом!
Виноробам доводиться поспішати, щоб встигнути до кінцевої дати. Ну, а коли вишуканий напій в бочках — можна і посвяткувати!
“Свіжі коньячні спирти Коктебель вже розлиті по дубових бочках, де вони набираються сил, вбирають шляхетні аромати та визрівають, чекаючи на зустріч із Вами! З днем народження, Коньяк!”, — наголосили в компанії.