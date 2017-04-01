Коньяк "Коктебель" поздравляет всех поклонников благородного напитка с Днем рождения коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Именно так, 1 апреля - день, когда рождается коньяк. Поэтому коньяк "Коктебель" поздравляет всех с праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Всю зиму вино, заботливо созданное осенью мастерами виноделами, созревает, ожидая своей очереди. А с наступлением весны, из него создают молодые коньячные спирты и разливают их в лучшие дубовые бочки, где они впоследствии превращаются в совершенный напиток!
Чтобы получить лучший вкус и аромат коньяка - надо обязательно сделать это до наступления первых теплых дней - до 31 марта - во Франции эта дата даже определена законом!
Виноделам приходится спешить, чтобы успеть до конечной даты. Ну, а когда изысканный напиток в бочках - можно и попраздновать!
"Свежие коньячные спирты Коктебель уже разлиты по дубовых бочках, где они набираются сил, впитывают благородные ароматы и вызревают в ожидании встречи с Вами! С днем рождения, Коньяк!", - отметили в компании.