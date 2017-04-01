Коньяк "Коктебель" поздравляет всех поклонников благородного напитка с Днем рождения коньяка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48210 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104313 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160404 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118303 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117598 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104679 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107181 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154643 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Коньяк "Коктебель" поздравляет всех поклонников благородного напитка с Днем рождения коньяка

Коньяк "Коктебель" поздравляет всех поклонников благородного напитка с Днем рождения коньяка

Киев  •  УНН

 • 15259 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Именно так, 1 апреля - день, когда рождается коньяк. Поэтому коньяк "Коктебель" поздравляет всех с праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Всю зиму вино, заботливо созданное осенью мастерами виноделами, созревает, ожидая своей очереди. А с наступлением весны, из него создают молодые коньячные спирты и разливают их в лучшие дубовые бочки, где они впоследствии превращаются в совершенный напиток!

Чтобы получить лучший вкус и аромат коньяка - надо обязательно сделать это до наступления первых теплых дней - до 31 марта - во Франции эта дата даже определена законом!

Виноделам приходится спешить, чтобы успеть до конечной даты. Ну, а когда изысканный напиток в бочках - можно и попраздновать!

"Свежие коньячные спирты Коктебель уже разлиты по дубовых бочках, где они набираются сил, впитывают благородные ароматы и вызревают в ожидании встречи с Вами! С днем ​​рождения, Коньяк!", - отметили в компании.

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