Конвої гуманітарної допомоги з Єгипту прямують до кордону з Газою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Колона вантажівок, що перевозять допомогу для Гази з Єгипту, рухається з єгипетського міста Аль-Аріша до пункта пропуску "Рафах" на кордоні з Газою. Про це пише УНН, посилаючись на Times of Israel.
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Гуманітарна допомога від єгипетських неурядових організацій для палестинців, направлена конвоєм вантажівок до КПП "Рафах" на кордоні з сектором Газа. Згідно поточної інформації, конвої гуманітарної допомоги поки що очікують угоди про відкриття прикордонного переходу "Рафах" для в’їзду в Газу.
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«Ми прибули до терміналу і тепер чекаємо наступного кроку», — повідомила Хеба Рашед, яка керує групою допомоги Mersal.
За словами інших представників гуманітарної служби, ще сотні вантажівок прямують вздовж 40-кілометрової шляху узбережжям до Рафаху.
Раніше УНН повідомляв, що Європейський Союз запустить гуманітарний повітряний коридор до Гази через Єгипет, перші рейси очікуються цього тижня.