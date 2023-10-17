Конвои гуманитарной помощи из Египта направляются к границе с Газой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Колонна грузовиков, перевозящих помощь для Газы из Египта, движется из египетского города Аль-Ариша к пункту пропуска "Рафах" на границе с Газой. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Times of Israel.
Детали
Гуманитарная помощь от египетских неправительственных организаций для палестинцев, направленная конвоем грузовиков к КПП "Рафах" на границе с сектором Газа. Согласно текущей информации, конвои гуманитарной помощи пока что ожидают соглашения об открытии пограничного перехода "Рафах" для въезда в Газу.
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«Мы прибыли к терминалу и теперь ждем следующего шага», — сообщила Хеба Рашед, которая руководит группой помощи Mersal.
По словам других представителей гуманитарной службы, еще сотни грузовиков направляются вдоль 40-километрового пути по побережью к Рафаху.
Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз запустит гуманитарный воздушный коридор в Газу через Египет, первые рейсы ожидаются на этой неделе.