Конвои гуманитарной помощи из Египта направляются к границе с Газой

Детали

Гуманитарная помощь от египетских неправительственных организаций для палестинцев, направленная конвоем грузовиков к КПП "Рафах" на границе с сектором Газа. Согласно текущей информации, конвои гуманитарной помощи пока что ожидают соглашения об открытии пограничного перехода "Рафах" для въезда в Газу.

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«Мы прибыли к терминалу и теперь ждем следующего шага», — сообщила Хеба Рашед, которая руководит группой помощи Mersal.

По словам других представителей гуманитарной службы, еще сотни грузовиков направляются вдоль 40-километрового пути по побережью к Рафаху.

Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз запустит гуманитарный воздушный коридор в Газу через Египет, первые рейсы ожидаются на этой неделе.