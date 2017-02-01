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Конвертцентр з обігом 200 млн грн. ліквідували у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень, який працював у Києві та області. Ймовірні втрати бюджету складають понад 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Правоохоронці викрили групу осіб, які організували та забезпечували діяльність конвертаційного центру на території Києва та Київської області.

“Вказаною групою у складі 4 осіб надавалися послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту, штучного завищення валових витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку”, — сказано у повідомленні.

Так, з метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно — конвертаційних СГД. В подальшому на розрахункові рахунки цих підприємств надходили безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки у якості оплати за нібито здійснені роботи, поставлені товари чи надані послуги. Ці кошти конвертувались у готівку за винятком 10-12% у якості винагороди за конвертацію.

Податковий кредит транзитно-конвертаційних СГД формувався від підприємств імпортерів, що здійснюють реалізацію імпортованої продукції (товари базарної групи) на території України за готівкові кошти, а документи та необлікована готівка продавались за 6-7% конвертаційно-транзитним групам.

На підставі ухвали суду проведено 8 обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру та вигодонабувачів, за місцями проживання та в автомобілі фігурантів, де вилучено 6 ноутбуків, 14 мобільних телефонів, документацію та чорнові записи, що підтверджують їх протиправну діяльність.

На розрахункові рахунки ФСПД із залишком коштів у сумі 566 тис. гривень накладено арешт.

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