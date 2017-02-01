Конвертцентр с оборотом 200 млн грн. ликвидировали в Киеве

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертационного центра на территории Киева и Киевской области.

"Указанной группой в составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики из незаконного формирования налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные", - сказано в сообщении.

Так, с целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных СХД. В дальнейшем на расчетные счета этих предприятий поступали безналичные денежные средства от предприятий реального сектора экономики в качестве оплаты за якобы совершенные работы, поставленные товары или оказанные услуги. Эти средства конвертировались в наличные за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.

Налоговый кредит транзитно-конвертационных СХД формировался от предприятий импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции (товары базарной группы) на территории Украины за наличные средства, а документы и неучтенное наличные продавались по 6-7% конвертационно-транзитным группам.

На основании постановления суда проведено 8 обысков в офисных помещениях конвертационного и выгодоприобретателей, по месту жительства и в автомобиле фигурантов, где изъято 6 ноутбуков, 14 мобильных телефонов, документацию и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

На расчетные счета ФСПД с остатком средств в сумме 566 тыс. гривен наложен арест.