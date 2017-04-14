Конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві ліквідовано діяльність “конвертаційного центру”. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів із використанням реквізитів “транзитно-конвертаційних підприємств” склав понад 90 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як повідомили у прес-службі, під час проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність “конвертаційного центру”, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

“У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ „Сбербанк“. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів „транзитно-конвертаційних підприємств“ склав понад 90 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 15 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також повідомили, що у результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація “транзитних” та “фіктивних” підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з “клієнтами”, що містить інформацію з заявками на проведення “конвертаційних” операцій, 11 печаток та штампів “фіктивних” підприємств.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.

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