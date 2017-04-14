Конвертцентр, который вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве ликвидирована деятельность “конвертационного центра”. Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 90 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Как сообщили в пресс-службе, во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность “конвертационного центра”, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевод безналичных средств в наличность.
“В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ОАО ”Сбербанк“. Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов „транзитно-конвертационных предприятий“ составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен”, - говорится в сообщении.
В прокуратуре также сообщили, что в результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация “транзитных” и “фиктивных” предприятий, черновики, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами“, содержащие информацию по заявкам на проведение ”конвертационных“ операций, 11 печатей и штампов ”фиктивных" предприятий.
В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.
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