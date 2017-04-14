Конвертцентр, который вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48210 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104313 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160404 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118303 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117598 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104679 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107181 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154643 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве ликвидирована деятельность “конвертационного центра”. Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 90 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщили в пресс-службе, во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность “конвертационного центра”, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевод безналичных средств в наличность.

“В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ОАО ”Сбербанк“. Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов „транзитно-конвертационных предприятий“ составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен”, - говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что в результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация “транзитных” и “фиктивных” предприятий, черновики, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами“, содержащие информацию по заявкам на проведение ”конвертационных“ операций, 11 печатей и штампов ”фиктивных" предприятий.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: конвертационный центр с оборотом 300 млн грн разоблачили в Кировоградской области

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