Конверт із білим порошком: небезпечна посилка надійшла до парламенту Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Близько 12-ї години дня за місцевим часом у вівторок, 13 лютого, британська поліція отримала виклик про підозрілий пакет, який був доставлений до офісу у Вестмінстерському палаці. Правоохоронці з’ясовують обставини на місці інциденту, передає УНН з посиланням на офіційний сайт британської поліції.
Конверт, який у вівторок отримали у Вестмінстерському палаці – будівлі, де зазвичай проходять засідання Британського парламенту, містив лист і білий порошок, який наразі досліджують експерти.
Зараз офіс, куди надійшла речовина, залишається закритим, а решта Вестмінстерського палацу працює в звичному режимі.
Детективи з команди по боротьбі з тероризмом метрополітену були поінформовані та ведуть розслідування, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 лютого конверт із білим порошком отримала дружина сина президента США Дональда Трампа-молодшого.