Конверт с белым порошком: опасную посылку доставили в парламент Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Около 12 часов дня по местному времени во вторник, 13 февраля, британская полиция получила вызов о подозрительном пакете, который был доставлен в офис в Вестминстерском дворце. Правоохранители выясняют обстоятельства на месте инцидента, передает УНН со ссылкой на официальный сайт британской полиции.
Конверт, который во вторник получили в Вестминстерском дворце - здании, где обычно проходят заседания Британского парламента, содержал письмо и белый порошок, который сейчас исследуют эксперты.
На данный момент офис, куда поступило вещество, остается закрытым, а в остальном Вестминстерский дворец работает в обычном режиме.
Детективы из команды по борьбе с терроризмом метрополитена были проинформированы и ведут расследование, говорится в сообщении.
Напомним, 12 февраля конверт с белым порошком получила жена сына президента США Дональда Трампа-младшего.