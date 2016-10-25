Концентрація отрутохімікатів на Сумщині перевищує норму в 10 разів

У 2011 році було виділено понад 9,5 млн грн з Держфонду охорони навколишнього природного середовища України та близько 3 млн грн — з обласного фонду на утилізацію отрутохімікатів. Тодішній начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області Олексій Попов обіцяв, що накопичені в області 2,7 тис. тонн отрутохімікатів протягом 5 років будуть утилізовані.

У 2014 році вже директор департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської ОДА Юрій Ульянич запевняв, що в області проінвентаризовано всі пестициди, агрохімікати та тару від них.

У 2012-2013 роках утилізували майже 2 тис. тонн агрохімікатів і пестицидів, до кінця 2014-го залишалося всього 563 т, з якими повинні були розібратися до 2016 року.

Але 2016-й закінчується, і про неутилізовані пестициди в Сумській області говорить вже міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на Конференції по вилученню з обігу пестицидів, яка 29 вересня проходила в Європарламенті в Брюсселі.

Разом з тим, вже 8 років жителі Сумської області страждають від отрутохімікатів, які розміщені прямо біля будинків людей. Нещодавно були виділені кошти на перевантаження отрути, проте пестициди досі залишилися на тому ж місці.

В цей же час про непридатні отрутохімікати згадали і на апаратній нараді в Сумській ОДА. Дмитро Живицький, керівник апарату ОДА, разом з начальником Держекоінспекції в Сумській області Геннадієм Базаровим побували на місці демонтованого капітального складу отрутохімікатів колишнього КСП “Тепличний”.

“Цей склад, за словами місцевих жителів, розібрали півтора року тому.

Цегла була вивезена і, можливо, хтось використовував його для будівництва будинку або інших будівель. Правоохоронні органи з’ясовують, хто зруйнував склад і вивіз матеріали.

Зараз на його місці — купа будівельного сміття, валяються роздавлені бочки, розірвані мішки з пестицидами, стоїть нестерпний сморід. Все це абияк присипане землею, по всій видимості, намагалися приховати сліди злочину. В результаті отрутохімікати йдуть в землю, забруднюється і вода, і повітря, і за це хтось повинен відповісти. Після нашого виїзду інспектори взяли проби грунту, чекаємо результатів експертизи.

Ми підняли документацію, знайшли акти виконаних робіт по затарювання та складування отрутохімікатів, підписані ще екс-мером Геннадієм Мінаєвим. За землі питання поки неясний, можливо, це територія міста, можливо, Сумського району. Але в будь-якому разі не принципово, на чиїй землі вони знаходяться. Вирішувати проблему все одно потрібно”, — зазначив Д.Живицький.

Голова Сумської ОДА віддав розпорядження про створення робочої групи з представників ОДА, міської влади, екоінспекції, правоохоронців для вирішення екологічної проблеми.

А вже 10 жовтня було отримано результати експертизи. За словами Г.Базарова, проби на вміст заборонених до використання сумішей для захисту рослин були відібрані в грунті на площі 140 кв. м. Результати аналізу показали, що вміст, наприклад, ДДТ (дуст) перевищує допустимі граничні норми концентрації в 10 разів. Місто відмовляється займатися цією проблемою, посилаючись на те, що забруднена площа знаходиться не на міських землях.

“Щоб поставити крапку в цьому питанні, обласна держекоінспекція зробила запит до земельного кадастру. Але, в будь-якому випадку, думаю, так як акти виконаних робіт підписував місто, то і довести справу до кінця повинен теж місто ”, - сказав Г.Базаров.

Нагадаємо, Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.

Як раніше повідомляв УНН, на вирішення проблем у сфері небезпечних відходів за три роки не виділено жодної копійки з Держбюджету.

Також нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів.