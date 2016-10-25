Концентрация ядохимикатов в Сумской области превышает норму в 10 раз

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Уже не первый год областная власть обещает, что Сумская область будет полностью очищена от непригодных пестицидов. Вместе с тем, в течение 6 лет ни областная, ни городская власть не может справиться с экологической проблемой региона, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

В 2011 году было выделено более 9,5 млн грн из Госфонда охраны окружающей природной среды Украины и около 3 млн грн — из областного фонда на утилизацию ядохимикатов. Тогдашний начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в Сумской области Алексей Попов обещал, что накопленные в области 2,7 тыс. тонн ядохимикатов в течение 5 лет будут утилизированы.

В 2014 году уже директор департамента экологии, топливно-энергетического комплекса и природных ресурсов Сумской ОГА Юрий Ульянич уверял, что в области проинвентаризированы все пестициды, агрохимикаты и тара от них.

В 2012-2013 годах утилизировали почти 2 тыс. тонн агрохимикатов и пестицидов, до конца 2014-го оставалось всего 563 т, с которыми должны были разобраться до 2016 года.

Но 2016-й заканчивается, и о неутилизированных пестицидах в Сумской области говорит уже министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на Конференции по изъятию из оборота пестицидов, которая 29 сентября проходила в Европарламенте в Брюсселе.

Вместе с тем, уже 8 лет жители Сумской области страдают от ядохимикатов, которые размещены прямо возле домов людей. Недавно были выделены средства на перегрузку яда, однако пестициды до сих пор остались на том же месте.

В это же время об непригодных ядохимикатах вспомнили и на аппаратном совещании в Сумской ОГА. Дмитрий Живицкий, руководитель аппарата ОГА, вместе с начальником Госэкоинспекции в Сумской области Геннадием Базаровим побывали на месте демонтированного капитального склада ядохимикатов бывшего КСП "Тепличный".

Этот склад, по словам местных жителей, разобрали полтора года назад.

Кирпич был вывезен и, возможно, кто-то использовал его для строительства дома или других зданий. Правоохранительные органы выясняют, кто разрушил склад и вывез материалы.

Сейчас на его месте — куча строительного мусора, валяются раздавленные бочки, разорванные мешки с пестицидами, стоит невыносимая вонь. Все это кое-как присыпано землей, по всей видимости, пытались скрыть следы преступления. В результате ядохимикаты уходят в землю, загрязняется и вода, и воздух, и за это кто-то должен ответить. После нашего выезда инспекторы взяли пробы почвы, ждем результатов экспертизы.

Мы подняли документацию, нашли акты выполненных работ по затариванию и складированию ядохимикатов, подписанные еще экс-мэром Геннадием Минаевым. По земле вопрос пока неясен, возможно, это территория города, возможно, Сумского района. Но в любом случае не принципиально, на чьей земле они находятся. Решать проблему все равно нужно", — отметил Д.Живицкий.

Глава Сумской ОГА отдал распоряжение о создании рабочей группы из представителей ОГА, городской власти, экоинспекции, правоохранителей для решения экологической проблемы.

А уже 10 октября были получены результаты экспертизы. По словам Г.Базарова, пробы на содержание запрещенных к использованию смесей для защиты растений были отобраны в почве на площади 140 кв. м. Результаты анализа показали, что содержание, например, ДДТ (дуст) превышает допустимые предельные нормы концентрации в 10 раз. Город отказывается заниматься этой проблемой, ссылаясь на то, что загрязненная площадь находится не на городских землях.

"Чтобы поставить точку в этом вопросе, областная госэкоинспекция сделала запрос в земельный кадастр. Но, в любом случае, думаю, так как акты выполненных работ подписывал город, то и довести дело до конца должен тоже город", — сказал Г.Базаров.

Напомним, Сумская ОГА за три года сократила расходы на ликвидацию опасных отходов в семь раз.

Как ранее сообщал УНН, на решение проблем в сфере опасных отходов за три года не выделено ни копейки из госбюджета.

Также напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов.

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