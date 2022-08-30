Концентрація формальдегідів і діоксиду азоту: де в Києві найбільш забруднене повітря і які причини

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«По запиленості повітря в цілому по місту перевищення немає. Спостерігається незначне перевищення гранично допустимих концентрацій лише на Бессарабській площі і площі Перемоги, а також в районі Печерського мосту. Там показник склав 1,1 ГДК, тобто на 0,1 іде перевищення. В цілому по місту показник запиленості становить 0,3-0,5 ГДК» – розповіли в обсерваторії.

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Зафіксовано перевищення допустимих концентрацій діоксид азоту і формальдегіду в повітрі. Але за словами експерта, таке перевищення влітку завжди спостерігається. Цьому сприяє поєднання спеки та великої кількості автотранспорту.

«Якщо дивитися на показники діоксиду азоту, то його кількість іде на спад. Якщо 25 серпня було перевищення 2,5 ГДК, то 29 серпня – 1,5 ГДК. Найвищим він був на площах Перемоги і Деміївській та на Оболонському проспекті. На вихідних пройшов дощ і трохи очистив атмосферу. Вміст формальдегіду в повітрі теж знизився. 26 серпня спостерігалося його перевищення 3,0 ГДК, а вже 29 серпня – 1,8. Найбільше перевищення спостерігається на Бессарабській площі, там багато автотранспорту, а також на Деміївській і в районі бульвару Лесі Українки», – зазначили в обсерваторії.

Щодо того, чи могло вплинути загорання торфу в Київській області на забрудненість повітря в столиці, то експерт говорить, що якщо це і відбулося, то незначно. І найбільше вплинуло на якість повітря в північних районах Києва, особливо на Оболоні.

«В основному, по наших багаторічних спостереженнях, впливає автотранспорт. Бувають, звісно, і надзвичайні ситуації, як, наприклад, горять торф'яники. Але зараз ми спостерігаємо, що перевищення незначне. Найбільше на півночі, в районі Оболоні, і по формальдегіду, 2,6 ГДК, і по діоксиду азоту, 2,5. Але треба розуміти, що влітку через спеку, велику кількість автотранспорту та відсутність вітру ці показники можуть доходити до 10. Тому зараз перевищення є, але воно незначне», – розповіли в обсерваторії.

Нагадаємо

У КМДА повідомили, що в Київській області сталося загоряння торфу. Киянам рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.