Концентрация формальдегидов и диоксида азота: где в Киеве наиболее загрязненный воздух и какие причины

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«По запыленности воздуха в целом по городу превышения нет. Наблюдается незначительное превышение предельно допустимых концентраций на Бессарабской площади и площади Победы, а также в районе Печерского моста. Там показатель составил 1,1 ПДК, то есть на 0,1 идет превышение. В целом по городу показатель запыленности составляет 0,3-0,5 ПДК», – рассказали в обсерватории.

Детали

Зафиксировано превышение допустимых концентраций диоксида азота и формальдегида в воздухе. Но, по словам эксперта, такое превышение летом всегда наблюдается. Этому способствует сочетание жары и большого количества автотранспорта.

«Если смотреть на показатели диоксида азота, то его количество идет на убыль. Если 25 августа было превышение 2,5 ПДК, то 29 августа – 1,5 ПДК. Самым высоким он был на площадях Победы и Демеевской и на Оболонском проспекте. На выходных прошел дождь и слегка очистил атмосферу. Содержание формальдегида в воздухе тоже снизилось. 26 августа наблюдалось его превышение 3,0 ПДК, а уже 29 августа – 1,8. Наибольшее превышение наблюдается на Бессарабской площади, там много автотранспорта, а также на Демеевской и в районе бульвара Леси Украинки», – отметили в обсерватории.

Что касается того, могло ли повлиять возгорание торфа в Киевской области на загрязненность воздуха в столице, то эксперт говорит, что если это и произошло, то незначительно. И больше всего повлияло на качество воздуха в северных районах Киева, особенно на Оболони.

«В основном, по нашим многолетним наблюдениям, влияет автотранспорт. Бывают, конечно, и чрезвычайные ситуации, например, горят торфяники. Но сейчас мы наблюдаем, что превышение незначительное. Больше всего на севере, в районе Оболони, и по формальдегиду, 2,6 ПДК, и по диоксиду азота, 2,5. Но надо понимать, что летом из-за жары, большого количества автотранспорта и отсутствия ветра эти показатели могут доходить до 10. Поэтому сейчас превышение есть, но оно незначительно», – рассказали в обсерватории.

Напомним

В КГГА сообщили, что в Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.