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Контролюючі органи наклали штрафів на бізнес у сім разів більше, ніж торік - ФРУ

Контролюючі органи наклали штрафів на бізнес у сім разів більше, ніж торік - ФРУ

Київ • УНН

 • 16614 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Протягом першого півріччя 2017 року контролюючі органи наклали штрафів на підприємства та їхніх посадових осіб за порушення законодавства на понад 3,5 млрд грн, що у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Федерації роботодавців України.

"У першому півріччі 2017 року контролюючі органи наклали на підприємства та їхніх посадових осіб за різного роду порушення законодавства штрафів на рекордну суму - у понад 3,5 млрд грн. Це в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року", - зазначили у ФРУ.

За інформацією федерації, в умовах обмеження на перевірки бізнесу, кількість планових перевірок зменшилася з 83,3 тис. (у першому півріччі 2016 року) до 28,2 тис. (у першому півріччі 2017 року).

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"Натомість контролери вирішили компенсувати такий законодавчий "недолік" позаплановими перевірками. Кількість таких перевірок збільшилась на 10% – з 60,4 тис. у першій половині 2016 року до 66,5 тис. за аналогічний період нинішнього року. Причому найбільше збільшилася кількість позапланових перевірок за зверненнями фізичних та юридичних осіб: в 1,45 рази – з 14,9 тис. до 21,6 тис.", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за дослідженнями ФРУ, серед "чемпіонів" з накладення фінансових санкцій на суб’єктів господарювання є Антимонопольний комітет України, Державна фіскальна служба та Державна служба України з питань праці, на планові перевірки яких, відповідно до закону, обмежень не існує.

Тому, резюмували у ФРУ, мораторій на перевірки як такий себе вичерпав, адже він приніс бізнесу більше шкоди, ніж користі.

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