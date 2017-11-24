Контролирующие органы наложили штрафов на бизнес в семь раз больше, чем в прошлом году - ФРУ

"В первом полугодии 2017 года контролирующие органы наложили на предприятия и их должностных лиц за разного рода нарушения законодательства штрафов на рекордную сумму - на более чем 3,5 млрд грн, что в семь раз больше, чем за аналогичный период 2016 года", - отметили в ФРУ.

По информации федерации, в условиях ограничения на проверки бизнеса, количество плановых проверок уменьшилось с 83,3 тыс. (в первом полугодии 2016 года) до 28,2 тыс. (в первом полугодии 2017 года).

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"Зато контроллеры решили компенсировать такой законодательный "недостаток" внеплановыми проверками. Количество таких проверок увеличилось на 10% - с 60,4 тыс. в первой половине 2016 года до 66,5 тыс. за аналогичный период нынешнего года. Причем больше всего увеличилось количество внеплановых проверок по обращениям физических и юридических лиц: в 1,45 раза - с 14,9 тыс. до 21,6 тыс.", - говорится в сообщении.

При этом, по исследованиям ФРУ, среди "чемпионов" по ​​наложению финансовых санкций на субъекты хозяйствования является Антимонопольный комитет Украины, Государственная фискальная служба и Государственная служба Украины по вопросам труда, на плановые проверки которых, согласно закону, ограничений не существует.

Поэтому, резюмировали в ФРУ, мораторий на проверки как таковой себя исчерпал, ведь он принес бизнесу больше вреда, чем пользы.