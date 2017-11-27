Контролери розповіли, як на ярмарках дурять киян

"В результаті проведених заходів встановлено грубі порушення: реалізація м’ясної продукції, м’ясо ковбасних виробів та молочної продукції здійснюється без відповідних супровідних документів, продавці – без особистих медичних книжок, сировина тваринного походження реалізується без проходження обов’язкового лабораторного дослідження", - повідомили контролери.

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Також перевіряючі розповіли і про масштаби шахрайства на ярмарках. Зокрема, ваги можуть докручувати покупцеві зайві 770 гр.

"Ваги мають додатково обладнану кнопку під час натискання якої додають похибку +770 грам. Жодні засоби вимірювальної техніки не мають відповідної документації, а саме свідоцтва про повірку, паспортів на прилад, метрологічного маркування, відсутні свідоцтва та сертифікати, які використовуються для ідентифікації результатів метрологічної діяльності", - розповіли у прес-службі Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, з початку року на ринках України намагалися продати більше 6 тис. тонн неякісного м’яса.

Загалом, за оцінками експертів, ринки країни переповнені неякісними і простроченими продуктами харчування.

За словами нардепа С.Тригубенка, в Україні поширена практика переписувати строки придатності продуктів харчування, яка шкодить не лише споживачеві, але й добросовісним виробникам.

"Прикро і те, що відповідальний виробник кожен день ризикує своїм ім'ям, брендом та репутацією через нахабних постачальників, адже, якщо людина отруїлася йогуртом певної марки, то всі звинувачення лунатимуть на адресу саме виробника, котрий насправді може і не здогадуватися як посередники "увічнили" його продукт, подовживши терміни придатності", - зазначив нардеп.