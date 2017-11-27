Контроллеры рассказали, как на ярмарках обманывают киевлян

"В результате проведенных мероприятий установлены грубые нарушения: реализация мясной продукции, мясо колбасных изделий и молочной продукции осуществляется без соответствующих сопроводительных документов, продавцы - без личных медицинских книжек, сырье животного происхождения реализуется без прохождения обязательного лабораторного исследования", - сообщили контролеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп рассказал, как не купить фальсифицированные продукты

Также проверяющие рассказали и о масштабах мошенничества на ярмарках. В частности, веса могут докручивать покупателю лишние 770 гр.

"Весы имеют дополнительно оборудованную кнопку при нажатии которой добавляют погрешность +770 грамм. Никакие средства измерительной техники не имеют соответствующей документации, а именно свидетельства о поверке, паспортов на прибор, метрологической маркировки, отсутствуют свидетельства и сертификаты, которые используются для идентификации результатов метрологической деятельности", - рассказали в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Напомним, с начала года на рынках Украины пытались продать более 6 тыс. тонн некачественного мяса.

В целом, по оценкам экспертов, рынки страны переполнены некачественными и просроченными продуктами питания.

По словам нардепа С.Тригубенко, в Украине распространена практика переписывать сроки годности продуктов питания, которая вредит не только потребителю, но и добросовестным производителям.

"Досадно и то, что ответственный производитель каждый день рискует своим именем, брендом и репутацией из-за наглых поставщиков, ведь, если человек отравился йогуртом определенной марки, то все обвинения будут звучать в адрес именно производителя, который на самом деле может и не догадываться как посредники "увековечили" его продукт, продлив сроки годности", - отметил нардеп.