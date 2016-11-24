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Контроль за продажем заборонений у школах снеків покладений на директорів - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Продаж та вживання снеків у школах заборонений. Контроль за цим покладено безпосередньо на директорів, власників чи засновників навчальних закладів. Про це у коментарі УНН розповіла заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

Контроль за продажем заборонений у школах снеків покладений на директорів - КМДА

За її словами, заборона замовляти та продавати у школах снеки передбачена відповідним наказом МОН.

“Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 15.08.2006 року у навчальних закладах України, і в Києві зокрема, заборонено замовляти, приймати та використовувати так звані "снеки“. До них належать вироби, вироблені у фритюрі, а отже чіпси, вироби швидкого приготування, та всі інші продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти.

Задля організації повноцінного, безпечного та якісного харчування Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів визначено перелік тих продуктів, які дозволено надавати в їдальнях та буфетах школах. Всі вони визначені в додатку 9”, — розповіла вона.

Г.Старостенко зазначила, що з метою профілактики харчових отруєнь та захворювань шлунковокишкового тракту категорично забороняється продаж в шкільних пунктах харчування таких продуктів та страв: кондитерські вироби з кремами, морозиво, яйця та м’ясо водоплаваючої птиці, низькосортні м’ясні вироби (нижче I сорту), студні, зельци, фаршмаки, гриби, молоко-самоквас, сметана та фляжне молоко та сир м’який без термічної обробки, консерви непромислового виготовлення, солодкі газовані напої, нарізні салати з майонезом, оцтом, сметаною.

"Забезпечують виконання зазначених вище норм харчування в першу чергу засновники, власники, керівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів“, — наголосила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, якість шкільного харчування на державному рівні в Україні не контролюється.

За словами директора Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя Миколи Проданчука, задля наведення ладу у цій сфері треба відновити законодавство.

Також нагадаємо, нардеп С.Тригубенко наголосив на тому, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.

За його словами, протягом останніх місяців, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях.

“Держпродспоживслужба вправно рапортує, що у кожному з випадків тримає ситуацію на контролі, проте, що планує та чи планує взагалі вживати аби тотально промоніторити якість шкільного харчування — не каже. А не каже, бо нічого в цьому напрямку не робить”, — зазначив він та запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.

“Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — зазначив С.Тригубенко.

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