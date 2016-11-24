Контроль за продажей запрещенных в школах снеков возложен на директоров - КГГА

По ее словам, запрет заказывать и продавать в школах снеки предусмотрен соответствующим приказом МОН.

"Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 15.08.2006 года в учебных заведениях Украины, и в Киеве в частности, запрещено заказывать, принимать и использовать так называемые" снеки ". К ним относятся изделия, произведенные во фритюре, а значит чипсы, изделия быстрого приготовления, и другие продукты, содержащие синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса, консерванты.

Для организации полноценного, безопасного и качественного питания Государственными санитарными правилами и нормами устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений определен перечень тех продуктов, которые разрешено предоставлять в столовых и буфетах школах. Все они определены в приложении 9 ", - рассказала она.

Г.Старостенко отметила, что с целью профилактики пищевых отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта категорически запрещается продажа в школьных пунктах питания таких продуктов и блюд: кондитерские изделия с кремами, мороженое, яйца и мясо водоплавающей птицы, низкосортные мясные изделия (ниже I сорта), студни, зельцы, фаршмак, грибы, молоко-самоквас, сметана и фляжное молоко и сыр мягкий без термической обработки, консервы непромышленного изготовления, сладкие газированные напитки, нарезные салаты с майонезом, уксусом, сметаной.

"Обеспечивают выполнение указанных выше норм питания в первую очередь учредители, собственники, руководители дошкольных, общеобразовательных и внешкольных учебных заведений", - отметила она.

Напомним, как сообщал УНН, качество школьного питания на государственном уровне в Украине не контролируется .

По словам директора Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николая Проданчука, для наведения порядка в этой сфере надо восстановить законодательство.

Также напомним, нардеп С.Тригубенко отметил, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.

По его словам, в последние месяцы, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще что-то делать чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорит, потому что ничего в этом направлении не делает ", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.

"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - отметил С.Тригубенко.