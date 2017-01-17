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Контракт з ЗСУ торік уклали 69 тис. військовослужбовців

Контракт з ЗСУ торік уклали 69 тис. військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. За 2016 рік 69 тисяч військовослужбовців підписали контракт із українськими Збройними силами. Про це під час брифінгу у вівторок повідомила речник Міністерства оборони, полковник Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.

"У 2016 році контракт з українським військом уклало 69 тисяч військовослужбовців, із яких 7,5 тисяч це офіцери. Цього року Міністерство оборони України і надалі проводитиме необхідну роботу, щоб притік громадян на військову службу за контрактом не зменшувався. При цьому наголос, звісно, робитиметься на якості відбору кандидатів", - сказала вона.

Як передавав УНН, Генштаб систематизує дані про офіцерів запасу з вищою освітою.

 

Українські Національні Новини

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