Контракт з ЗСУ торік уклали 69 тис. військовослужбовців

"У 2016 році контракт з українським військом уклало 69 тисяч військовослужбовців, із яких 7,5 тисяч це офіцери. Цього року Міністерство оборони України і надалі проводитиме необхідну роботу, щоб притік громадян на військову службу за контрактом не зменшувався. При цьому наголос, звісно, робитиметься на якості відбору кандидатів", - сказала вона.

Як передавав УНН, Генштаб систематизує дані про офіцерів запасу з вищою освітою.