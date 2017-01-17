Контракт с ВСУ в прошлом году заключили 69 тыс. военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За 2016 год 69 тысяч военнослужащих подписали контракт с украинскими Вооруженными силами. Об этом во время брифинга во вторник сообщила пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году контракт с украинским войском заключило 69 тысяч военнослужащих, из которых 7,5 тысяч это офицеры. В этом году Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет проводить необходимую работу, чтобы приток граждан на военную службу по контракту не уменьшался. При этом упор, конечно, будет делаться на качестве отбора кандидатов ", - сказала она.
Как сообщал УНН, Генштаб систематизирует данные об офицерах запаса с высшим образованием .