Контракт с ВСУ в прошлом году заключили 69 тыс. военнослужащих

"В 2016 году контракт с украинским войском заключило 69 тысяч военнослужащих, из которых 7,5 тысяч это офицеры. В этом году Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет проводить необходимую работу, чтобы приток граждан на военную службу по контракту не уменьшался. При этом упор, конечно, будет делаться на качестве отбора кандидатов ", - сказала она.

Как сообщал УНН, Генштаб систематизирует данные об офицерах запаса с высшим образованием .