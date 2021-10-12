Контракт Угорщини з Росією щодо газу не порушує законодавство ЄС - Боррель

Цитата

"Країни-члени можуть укладати двосторонні угоди. Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого протизаконного, нічого, що суперечило б європейському законодавству", сказав Боррель.

Доповнення

Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром" на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.