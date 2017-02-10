Контрафактні сигарети майже на два млн грн вилучили у Чернівцях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з податківцями та прокуратурою вилучили у Чернівцях партію контрафактних цигарок на майже два мільйони гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали мікроавтобус при виїзді з території одного з операторів кур’єрської доставки.
Повідомляється, що під час огляду автомобіля оперативники спецслужби виявили сто п’ятдесят ящиків цигарок відомого бренду без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилучених сімдесяти п’яти тисяч пачок цигарок становить 1,8 млн гривень.
Зі слів водія, цигарки надіслали до Чернівців з іншого регіону України.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, контрафактні сигарети на понад мільйон грн виявили на Буковині.