Контрафактные сигареты почти на два млн грн изъяли в Черновцах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками и прокуратурой изъяли в Черновцах партию контрафактных сигарет почти на два миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали микроавтобус при выезде с территории одного из операторов курьерской доставки.
Сообщается, что при осмотре автомобиля оперативники спецслужбы обнаружили сто пятьдесят ящиков сигарет известного бренда без акцизных марок. Ориентировочная стоимость изъятых семидесяти пяти тысяч пачек сигарет составляет 1,8 млн гривен.
По словам водителя, сигареты прислали в Черновцы из другого региона Украины.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, контрафактные сигареты более чем на миллион гривен обнаружили на Буковине.