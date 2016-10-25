Контрафактні сигарети із Донецька переправляють на підконтрольну Україні територію – Г.Москаль

"Сигарети... кілька разів затримувалися митниками на Закарпатті. Більш того, люди, котрі розбираються в цьому «бізнесі», твердять, що за 10 тисяч доларів через лінію фронту сюди можна привезти цілу фуру контрафактних сигарет... . Проблема в тому, що в такій фурі замість сигарет на контрольовану Україною територію можна провезти зброю чи диверсантів. Тому переміщення товарів через лінію розмежування – це питання не економіки, а в першу чергу безпеки. …Наостанок скажу таке – спроби контрабанди сигарет є не тільки на Закарпатті, якраз у нашій області цю тему після стрілянини в Мукачеві 11 липня 2015 року вдалося максимально закрити. Однак контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом є також у Чернівецькій, Волинській, Львівській областях. І якщо фури з контрафактною продукцією... вільно переходять кордон на сході й спокійно доїжджають до західних областей, то це проблема не Закарпаття а загальноукраїнського масштабу", – зазначив у дописі Г.Москаль.