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15 марта, 19:03 • 116119 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169540 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139740 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132062 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113741 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105999 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101831 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136325 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Контрафактные сигареты из Донецка переправляют на подконтрольную Украине территорию - Г.Москаль

Контрафактные сигареты из Донецка переправляют на подконтрольную Украине территорию - Г.Москаль

Киев • УНН

 • 8309 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 октября. УНН. Информация о перемещении на подконтрольную Украине территорию контрафактных табачных изделий одной из фабрик из оккупированного Донецка соответствует действительности. Так глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль прокомментировал материал одного из российских изданий о контрабандных потоках в зоне АТО, которые доходят до западных областей Украины, в том числе Закарпатской области. Соответствующее сообщение обнародовали сегодня, 25 октября, на персональном сайте Г.Москаля, сообщает УНН.

"Сигареты... несколько раз задерживались таможенниками в Закарпатской области. Более того, люди, которые разбираются в этом "бизнесе", утверждают, что за 10 тыс. долларов через линию фронта сюда можно привезти целую фуру контрафактных сигарет... Проблема в том, что в такой фуре вместо сигарет на контролируемую Украиной территорию можно провезти оружие или диверсантов. Поэтому перемещение товаров через линию разграничения - это вопрос не экономики, а в первую очередь безопасности... Напоследок скажу следующее - попытки контрабанды сигарет есть не только в Закарпатской области, как раз в нашей области эту тему после стрельбы в Мукачево 11 июля 2015 г. удалось максимально закрыть. Однако контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом есть также в Черновицкой, Волынской, Львовской областях. И если фуры с контрафактной продукцией... свободно переходят границу на востоке и спокойно доезжают до западных областей, то это проблема не Закарпатской области, а всеукраинского масштаба", - отметил в заметке Г.Москаль.

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