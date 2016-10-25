Контрафактные сигареты из Донецка переправляют на подконтрольную Украине территорию - Г.Москаль

"Сигареты... несколько раз задерживались таможенниками в Закарпатской области. Более того, люди, которые разбираются в этом "бизнесе", утверждают, что за 10 тыс. долларов через линию фронта сюда можно привезти целую фуру контрафактных сигарет... Проблема в том, что в такой фуре вместо сигарет на контролируемую Украиной территорию можно провезти оружие или диверсантов. Поэтому перемещение товаров через линию разграничения - это вопрос не экономики, а в первую очередь безопасности... Напоследок скажу следующее - попытки контрабанды сигарет есть не только в Закарпатской области, как раз в нашей области эту тему после стрельбы в Мукачево 11 июля 2015 г. удалось максимально закрыть. Однако контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом есть также в Черновицкой, Волынской, Львовской областях. И если фуры с контрафактной продукцией... свободно переходят границу на востоке и спокойно доезжают до западных областей, то это проблема не Закарпатской области, а всеукраинского масштаба", - отметил в заметке Г.Москаль.