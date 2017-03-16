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Контрабанду на 18 млн грн конфіскували у судна, що заходило в кримські порти

Контрабанду на 18 млн грн конфіскували у судна, що заходило в кримські порти

Київ • УНН

 • 10705 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Більше 18 млн грн надійде у дохід держави в результаті конфіскації судна “Sky Moon”, яке незаконно заходило до закритих портів Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

Так, 15 березня 2017 р. Малиновський районний суд м. Одеси розглянув адміністративний протокол про порушення митних правил, складений Одеською митницею за ініціативою військової прокуратури, стосовно капітана танзанійського судна “Sky Moon”.

Суд визнав капітана винним у переміщенні поза українським митним контролем з території АР Крим понад 3 000 тон технічної соди та постановив конфіскувати в дохід держави предмет контрабанди вартістю майже 18,5 млн грн. Також судом прийнято рішення про конфіскацію і транспортного засобу, який використано для вчинення правопорушення – вказаного морського судна.
До речі, це найбільша товарна партія за історію українських правоохоронних органів, яка конфіскована судом за порушення митних правил.

До кримінальної відповідальності вже притягнуті та предстануть перед українським судом згаданий капітан судна, а також один із засновників компанії–вантажовласника - громадянин Молдови. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності представника судновласника – громадянина Румунії, який організував вчинення цього злочину.

Крім того, за результатами розслідування військова прокуратура має намір офіційно поінформувати владу Чехії про порушення зареєстрованою на її території юридичною особою європейських санкцій щодо заборони торгівлі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Нагадаємо, що вказане судно було затримано 30 листопада 2016 року поблизу порту Рені Державною прикордонною службою України в рамках спільної операції з військовою прокуратурою Південного регіону України.

Українські Національні Новини

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