Контрабанду на 18 млн грн конфисковали у судна, которое заходило в крымские порты

Так, 15 марта 2017 г. Малиновский районный суд Одессы рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил, составленный Одесской таможней по инициативе военной прокуратуры, в отношении капитана танзанийского судна "Sky Moon".

Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3000 тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 млн грн. Также судом принято решение о конфискации и транспортного средства, которое использовали для совершения правонарушения - указанного морского судна.

Кстати, это самая большая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил.

К уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед украинским судом упомянутый капитан судна, а также один из основателей компании-грузовладельца - гражданин Молдовы. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца - гражданина Румынии, который организовал совершение этого преступления.

Кроме того, по результатам расследования военная прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении зарегистрированным на ее территории юридическим лицом европейских санкций в отношении запрета торговли с временно оккупированной территорией АР Крым.

Напомним, что указанное судно было задержано 30 ноября 2016 г. вблизи порта Рени Государственной пограничной службой Украины в рамках совместной операции с военной прокуратурой Южного региона Украины.