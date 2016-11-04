Контрабанду 14,5 тонни яловичини викрили на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці затримали контрабанду 14,5 тонни яловичини на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Так, правоохоронці виявили у с. Золотарівка, на відстані 5 м від кордону України, три автомобілі “Газель” з вантажем у вигляді морожених м’ясопродуктів. Також, вони затримали чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перемістити цей товар через кордон України до Російської Федерації.
У ході пошукових заходів в районі західної околиці с. Золотарівка правоохоронці виявили та затримали ще двох чоловіків, які причетні до контрабанди товарів.
Також поліцейські встановили, що на присадибній ділянці одного з домоволодінь по вул. Сонячна знаходиться автомобіль “Камаз”, який також завантажений мороженими м’ясопродуктами та готовий до переправляння через кордон.
Цей факт зареєстровано. Автомобілі, вантаж та затримані передані за підслідністю до Державної фіскальної служби.