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15 марта, 19:03 • 114417 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164422 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136661 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129242 просмотра

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15 марта, 12:52 • 112230 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105118 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101183 просмотра

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Контрабанду 14,5 тонн говядины разоблачили в Луганской области

Контрабанду 14,5 тонн говядины разоблачили в Луганской области

Киев • УНН

 • 8197 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители задержали контрабанду 14,5 тонн говядины в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.

Правоохранители обнаружили в с. Золотаревка, на расстоянии 5 м от границы Украины, три автомобиля "Газель" с грузом в виде мороженых мясопродуктов. Также, они задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно переместить товар через границу Украины в Российскую Федерацию.

В ходе поисковых мероприятий в районе западной окраины с. Золотаревка правоохранители обнаружили и задержали еще двоих мужчин, причастных к контрабанде товаров.

Также полицейские установили, что на приусадебном участке одного из домовладений по ул. Солнечная находится автомобиль "Камаз", который также загружен морожеными мясопродуктами и готов к переправке через границу.

Этот факт зарегистрирован. Автомобили, груз и задержанные переданы по подследственности в Государственную фискальную службу.

 

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