Контрабанду 14,5 тонн говядины разоблачили в Луганской области

Правоохранители обнаружили в с. Золотаревка, на расстоянии 5 м от границы Украины, три автомобиля "Газель" с грузом в виде мороженых мясопродуктов. Также, они задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно переместить товар через границу Украины в Российскую Федерацию.

В ходе поисковых мероприятий в районе западной окраины с. Золотаревка правоохранители обнаружили и задержали еще двоих мужчин, причастных к контрабанде товаров.

Также полицейские установили, что на приусадебном участке одного из домовладений по ул. Солнечная находится автомобиль "Камаз", который также загружен морожеными мясопродуктами и готов к переправке через границу.

Этот факт зарегистрирован. Автомобили, груз и задержанные переданы по подследственности в Государственную фискальную службу.