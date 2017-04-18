Контрабандиста старовинних монет засудили у Кропивницькому

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Набув чинності вирок одного із районних судів м.Кропивницького стосовно місцевого колекціонера, який намагався переправити через кордон старовинні монети. Про це поінформували у прес-центрі СБУ в області, повідомляє УНН.

Як встановили співробітники СБУ, через можливості інтернет-аукціону зловмисник домовився із мешканцем Чеської республіки про продаж трьох мідних монет часів Російської імперії 1723, 1764 та 1788 року карбування.

Щоб спростити переміщення культурних цінностей через митний контроль, контрабандист замаскував монети у пакунок із цупкого картону та направив звичайним рекомендованим поштовим листом на ім’я іноземця. Надалі в одному із місцевих поштових відділень мешканець Кропивницького звернувся до сторонньої жінки, яка на його прохання заповнила на конверті чужі дані відправника.

Вироком суду зловмисника визнано винним за ч.1 ст.201 (контрабанда) КК України і призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно житель Кіровоградщини намагався відправити старовинні монети та каблучки до РФ.

Українські Національні Новини

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