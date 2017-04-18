Контрабандиста старинных монет осудили в Кропивницком

Как установили сотрудники СБУ, через возможности интернет-аукциона злоумышленник договорился с жителем Чешской республики о продаже трех медных монет времен Российской империи 1723, 1764 и 1788 года чеканки.

Чтобы упростить перемещение культурных ценностей через таможенный контроль, контрабандист замаскировал монеты в пакет из плотной бумаги и направил обычным заказным почтовым письмом на имя иностранца. В дальнейшем в одном из местных почтовых отделений житель Кропивницкого обратился к посторонней женщине, которая по его просьбе заполнила на конверте чужие данные отправителя.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч.1 ст.201 (контрабанда) УК Украины и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Напомним, недавно житель Кировоградской пытался отправить старинные монеты и кольца в РФ.