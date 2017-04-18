Контрабандиста старинных монет осудили в Кропивницком

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23541 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86155 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143864 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112103 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113651 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110708 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102918 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106589 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103212 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150647 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Контрабандиста старинных монет осудили в Кропивницком

Контрабандиста старинных монет осудили в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 8763 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вступил в силу приговор одного из районных судов г.Кропивницкого в отношении местного коллекционера, который пытался переправить через границу старинные монеты. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в области, сообщает УНН.

Как установили сотрудники СБУ, через возможности интернет-аукциона злоумышленник договорился с жителем Чешской республики о продаже трех медных монет времен Российской империи 1723, 1764 и 1788 года чеканки.

Чтобы упростить перемещение культурных ценностей через таможенный контроль, контрабандист замаскировал монеты в пакет из плотной бумаги и направил обычным заказным почтовым письмом на имя иностранца. В дальнейшем в одном из местных почтовых отделений житель Кропивницкого обратился к посторонней женщине, которая по его просьбе заполнила на конверте чужие данные отправителя.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч.1 ст.201 (контрабанда) УК Украины и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Напомним, недавно житель Кировоградской пытался отправить старинные монеты и кольца в РФ.

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