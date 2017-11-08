Контрабанда спирту: прикордонники викрили черговий трубопровід

“Поліетиленовий трубопровід завдовжки 460 метрів виявили поблизу населеного пункту Козлів, що на Вінниччині. Він був прикопаний на глибину 30 см.

На цьому ж напрямку було виявлено ще 500 метрів трубопроводу, прокладеного з молдовського берега”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва

Зазначається, що використати трубопровід зловмисники ще не встигли.

Окрім того, у прес-службі додали, що протягом п’яти років прикордонники Могилів-Подільського загону “виловили” з Дністра більше півтора десятка поліетиленових трубопроводів, а також виявили та вилучили понад 99,5 тисяч літрів спирту на суму близько 13 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНН, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілої етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.

Додамо, що за прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.