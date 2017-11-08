Контрабанда спирта: пограничники обнаружили очередной трубопровод
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинские и молдавские пограничники обнаружили с обеих сторон границы почти километр трубопровода, который планировали использовать для незаконного перемещения спирта через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба пограничников, передает УНН.
"Полиэтиленовый трубопровод длиной 460 метров обнаружили вблизи населенного пункта Козлов Винницкой области. Он был прикопан на глубину 30 см. На этом же направлении было обнаружено еще 500 метров трубопровода, проложенного с молдавского берега", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что использовать трубопровод злоумышленники не успели.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что в течение пяти лет пограничники Могилев-Подольского отряда "выловили" из Днестра более полутора десятка полиэтиленовых трубопроводов, а также обнаружили и изъяли более 99,5 тысяч литров спирта на сумму около 13 млн гривен.
Как сообщал УНН, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине - это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, с непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста О.Дубинського, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.
Добавим, что по прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.