Контрабанда палива в Україні на сьогодні зменшилась - Л.Косянчук

“Найбільша доля контрабанди у нас була через Одесу, через Харківський та Донецький маршрут. Там зараз все ускладнено, я думаю, що ви розумієте чому. Тому така контрабанда зменшилася. Також у Херсоні ще була нафтобаза, яку колись придбав Курченко, і там була також контрабанда, а потім, коли почався скандал з нафтобазою, то там теж все призупинилося.

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Звісно, якісь випадки контрабанди є. Контрабанда, насправді, більше шкодить державі, аніж споживачу. Контрабандою надходить якісне пальне, і більш дешеве. Але ж ми стоїмо на захисті споживачів, а купуючи таке пальне, він втрачає в плані соціального захисту, адже соціальний захист складається з наших податків”, — зазначив він.

За словами експерта, раніше контрабанда палив вимірювалася в десятках і навіть сотнях мільйонів гривен кожного місяця.

“Скільки було і скільки стало (контрабанди пального — ред.) це, мабуть, відомо точно лише очільникам СБУ і Авакову. Ми можемо орієнтовно здогадуватися: так, наприклад, якщо споживання в легальному секторі впало до 30%, то частина з цих 30% перейшла на альтернативні види палива, а частина — це контрабанда. Контрабанда ж не відслідковується ДФС, і відповідно не піддається статистичним даним”, — додав Л.Косянчук.

Як повідомляв УНН, раніше експерти Інституту споживчих експертиз виявили АЗС, де продають дизель з домішками води. Йшлося, зокрема, про мережі АЗС ANP і AMIC.

Також нагадаємо, за даними експертизи ІСЕ, дизпаливо від мережі АЗК WOG має найкращий показнит цетановго числа, що відповідає за економність.