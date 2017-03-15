Контрабанда топлива в Украине на сегодня уменьшилась - Л.Косянчук

"Наибольшая доля контрабанды у нас была через Одессу, через Харьковский и Донецкий маршрут. Там сейчас все затруднено, я думаю, что вы понимаете почему. Поэтому такая контрабанда уменьшилась. Также в Херсоне еще была нефтебаза, которую когда-то приобрел Курченко, и там была также контрабанда, а потом, когда начался скандал с нефтебазой, то там тоже все приостановилось.

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Конечно, какие-то случаи контрабанды есть. Контрабанда на самом деле больше вредит государству, чем потребителю. Контрабандой поступает качественное топливо, и более дешевое. Но мы стоим на защите потребителей, а покупая такое горючее, он теряет в плане социальной защиты, ведь социальная защита состоит из наших налогов", - отметил он.

По словам эксперта, ранее контрабанда топлива измерялась в десятках и даже сотнях миллионов гривен каждый месяц.

"Сколько было и сколько стало (контрабанды горючего - ред.) это, пожалуй, известно точно лишь руководителям СБУ и Авакову. Мы можем ориентировочно догадываться: так, например, если потребление в легальном секторе упало до 30%, то часть из этих 30% перешла на альтернативные виды топлива, а часть - это контрабанда. Контрабанда ведь не отслеживается ГФС, и соответственно не попадает в статистические данные", - добавил Л.Косянчук.

Как сообщал УНН, ранее эксперты Института потребительских экспертиз обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды. Речь шла, в частности, о сети АЗС ANP и AMIC.

Также напомним, по данным экспертизы ИПЭ, дизтопливо от сети АЗК WOG имеет лучший показатель цетановго числа, отвечающего за экономность.