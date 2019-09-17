Контрабанда канабісу до окупованого Криму: затриманому повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Затриманому за контрабанду наркотиків 43-річному громадянину України повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.
“За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України (замах на контрабанду наркотичних засобів), особі повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці отримали оперативну інформацію про можливу контрабанду наркотичних засобів до Російської Федерації через територію тимчасово окупованого півострову.
На КПВВ “Чаплинка” був виявлений громадянин України, який на власному автомобілі з європейською реєстрацією мав на меті потрапити на територію АР Крим, звідки збирався прямувати до міста Краснодар.
Під час поглибленого огляду автомобіля чоловіка, у бензобаку правоохоронці виявили пакунки з подрібненою речовиною рослинного походження, яка, як підтвердило дослідження, є особливо небезпечною наркотичною речовиною — канабіс, загальною вагою близько 6 кг.
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України (замах на контрабанду наркотичних засобів), особі повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, її затримано в порядку ст. 208 КК України. На даний час, буде вирішено питання обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.