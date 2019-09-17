Контрабанда каннабиса в оккупированный Крым: задержанному сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Задержанному за контрабанду наркотиков 43-летнему гражданину Украины сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
“По признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 305 УК Украины (покушение на контрабанду наркотических средств), особе сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления”, — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители получили оперативную информацию о возможной контрабанде наркотических средств в Российскую Федерацию через территорию временно оккупированного полуострова.
На КПВВ “Чаплинка” был обнаружен гражданин Украины, который на собственном автомобиле с европейской регистрацией имел цель попасть на территорию АР Крым, откуда собирался направиться в город Краснодар.
Во время углубленного осмотра автомобиля мужчины, в бензобаке правоохранители обнаружили пакеты с измельченным веществом растительного происхождения, которое, как подтвердило исследование, является особо опасным наркотическим веществом — канабис, общим весом около 6 кг.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 305 УК Украины (покушение на контрабанду наркотических средств), особе сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления, она задержана в порядке ст. 208 УК Украины. В настоящее время, будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.