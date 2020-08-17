Конте назвав "Шахтар" найсильнішим суперником для "Інтера" у турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Головний тренер “Інтера” Антоніо Конте дав коментар перед матчем із “Шахтарем” в Лізі Європи, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Конте виразив повагу до українського гранду та назвав найбільш складним опонентом у порівнянні із попередніми суперниками.
“У нас велика повага до „Шахтаря“. Це клуб, який протягом усіх останніх років продемонстрував на європейському рівні, що вміє. І зараз це найсильніший суперник з усіх, з ким ми грали в цьому турнірі. Однак ми добре готові до матчу. Вийдемо на поле з великою повагою до них, але також з великою цілеспрямованістю й бажанням продемонструвати, що ми потрапили до півфіналу не випадково. Зробимо все можливе, аби пробитися до фіналу”, — зауважив коуч.
До речі, Конте вже протистояв “Шахтарю”, однак як головний тренер “Ювентуса” в груповому раунді Ліги чемпіонів — 2012/13 (1:1 у Турині та 0:1 у Донецьку).
Довідка: “Інтер” — єдина команда в Італії, яка від дня свого створення не залишала вищого дивізіону місцевого чемпіонату