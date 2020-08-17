Конте назвал "Шахтер" сильнейшим соперником для "Интера" в турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Главный тренер “Интера” Антонио Конте дал комментарий перед матчем с “Шахтером” в Лиге Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Конте выразил уважение к украинскому гранду и назвал наиболее сложным оппонентом по сравнению с предыдущими соперниками.
“У нас большое уважение к „Шахтеру“. Это клуб, который на протяжении всех последних лет продемонстрировал на европейском уровне, что умеет. И сейчас это самый сильный соперник из всех, с кем мы играли в этом турнире. Однако мы хорошо готовы к матчу. Выйдем на поле с большим уважением к ним, но также с большой целеустремленностью и желанием продемонстрировать, что мы попали в полуфинал не случайно. Сделаем все возможное, чтобы пробиться в финал”, — отметил коуч.
К том же, Конте уже противостоял “Шахтеру”, однако в качестве главного тренера “Ювентуса” в групповом раунде Лиги чемпионов — 2012/13 (1:1 в Турине и 0:1 в Донецке).
Справка: “Интер” — единственная команда в Италии, котрая со дня своего создания не покидала высший дивизион местного чемпионата