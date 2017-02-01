Контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення озброєнь (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Тристороння контактна група у Мінську закликала до повного припинення вогню і відведення всіх озброєнь до лінії, передбаченої у меморандумі від 19 вересня 2014 року. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника української сторони у ТКГ Л.Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
"Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню, відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної Меморандумом від 19 вересня 2014 року.
При цьому, за інформацією Д.Оліфер, СММ ОБСЄ повинна отримати повний доступ для проведення всеосяжного контролю.
Нагадаємо, контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання у Мінську. З заявами за його підсумками вийшов спеціальний представник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік.
Засідання розпочалося близько 13:00. Так, зустріч тривала більше чотирьох годин.
Напередодні до проведення засідання контактної групи 31 січня через ситуацію в Авдіївці закликав Президент Петро Порошенко.
Утім, воно не відбулося навіть у форматі відеоконференції через відсутність представників ОРДЛО і РФ.