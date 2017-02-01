Контактная группа призвала к полному прекращению огня на Донбассе и отводу вооружений (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Трехсторонняя контактная группа в Минске призвала к полному прекращению огня и отводу всех вооружений к линии, предусмотренной в меморандуме от 19 сентября 2014 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя украинской стороны в ТКГ Л.Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, отводу всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.
При этом, по информации Д.Олифер, СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля.
Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе завершила заседание в Минске. С заявлениями по его итогам вышел специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
Заседание началось около 13:00. Так, встреча длилась более четырех часов.
Накануне к проведению заседания контактной группы 31 января из-за ситуации в Авдеевке призвал Президент Петр Порошенко.
Впрочем, оно не произошло даже в формате видеоконференции из-за отсутствия представителей ОРДЛО и РФ.