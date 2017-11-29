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Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання в Мінську

Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання в Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Тристороння контактна група щодо Донбасу розпочала чергове засідання в Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facеbook, передає УНН.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську порушить питання щодо "необачного" спостерігача ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання бойовику "ЛНР" під час передачі тіл українських бійців.

Як повідомляв УНН, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.

Українські Національні Новини

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