Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання в Мінську

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську порушить питання щодо "необачного" спостерігача ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання бойовику "ЛНР" під час передачі тіл українських бійців.

Як повідомляв УНН, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.