Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске поднимет вопрос об "опрометчивом" наблюдателе ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие боевику "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.

Как сообщал УНН, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.