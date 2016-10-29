Контактна група щодо Донбасу домовилися про позапланові засідання двох підгруп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Учасники тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні провели відеоконференцію, під час якої домовилися про проведення позапланових засідань робочих підгруп з гуманітарних та соціально-економічних питань. Про це повідомила у коментарі УНН прес-секретар українського представника у тристоронній контактній групі Л.Кучми Дарка Оліфер.
"Сьогодні відбулася відеоконференція тристоронньої контрактної групи. На порядку денному стояло питання безпеки. Також домовилися про проведення позапланових засідань підгруп з гуманітарних та соціально-економічних питань на наступному тижні", - сказала Д.Оліфер.
Нагадаємо, наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 9 листопада.