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15 марта, 19:03 • 116115 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169528 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139732 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132056 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113736 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105998 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101830 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136319 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Контактная группа по Донбассу договорились о внеплановых заседаниях двух подгрупп

Контактная группа по Донбассу договорились о внеплановых заседаниях двух подгрупп

Киев • УНН

 • 9863 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сегодня провели видеоконференцию, во время которой договорились о проведении внеплановых заседаний рабочих подгрупп по гуманитарным и социально-экономическим вопросам. Об этом сообщила в комментарии УНН пресс-секретарь украинского представителя в трехсторонней контактной группе Л.Кучмы Дарка Олифер.

"Сегодня состоялась видеоконференция трехсторонней контрактной группы. На повестке дня стоял вопрос безопасности. Также договорились о проведении внеплановых заседаний подгрупп по гуманитарным и социально-экономическим вопросам на следующей неделе", - сказала Д.Олифер.

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