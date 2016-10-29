Контактная группа по Донбассу договорились о внеплановых заседаниях двух подгрупп

КИЕВ. 29 октября. УНН. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сегодня провели видеоконференцию, во время которой договорились о проведении внеплановых заседаний рабочих подгрупп по гуманитарным и социально-экономическим вопросам. Об этом сообщила в комментарии УНН пресс-секретарь украинского представителя в трехсторонней контактной группе Л.Кучмы Дарка Олифер.